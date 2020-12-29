قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الثلاثاء.



وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات 711 إصابة، بعد فحص 2055، وذلك بنسبة إصابة 34.5%.



وكان قطاع غزة، سجّل أمس الاثنين، 542 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تعافي 795 حالة جديدة من مصابي الفيروس.