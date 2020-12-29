قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الثلاثاء.
وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات 711 إصابة، بعد فحص 2055، وذلك بنسبة إصابة 34.5%.
وكان قطاع غزة، سجّل أمس الاثنين، 542 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تعافي 795 حالة جديدة من مصابي الفيروس.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الثلاثاء.
وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات 711 إصابة، بعد فحص 2055، وذلك بنسبة إصابة 34.5%.
وكان قطاع غزة، سجّل أمس الاثنين، 542 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تعافي 795 حالة جديدة من مصابي الفيروس.
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