دولي

للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل أكثر من 1000 وفاة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل أكثر من 1000 وفاة بفيروس (كورونا) بيوم واحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن معهد روبرت كوخ، تسجيل 1051 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية.

وهذه المرة الأولى التي تسجيل فيه البلاد، أكثر من 1000 إصابة بيوم واحد، منذ بدء الجائحة في آذار/مارس الماضي.

كما سجلت ألمانيا خلال اليوم، أكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس.

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