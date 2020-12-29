داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

وقال المدلل: "إن المقاومة في غزة، أظهرت قوة ومناعة شديدة رغم كل البيئة المحيطة بها، وظروف الحصار والعقوبات، وأرسلت رسالة صمود وثبات ميدانية وسياسية بكل المقاييس"، مشيراً إلى أن "المناورة العسكرية لفصائل المقاومة، رسالة تحدٍ وصمود أمام التهديدات، التي يطلقها كيان الاحتلال، بشن عدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وشدد القيادي في حركة الجهاد، على أن مشاركة الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية في مناورات (الركن الشديد) هو دليلُ وحدة في ظل محاولات الالتفاف على التوافقات الوطنية، التي جرت مؤخراً.



وأكد المدلل أن المناورة "رسخت الوحدة الوطنية ميدانياً بمواجهة التغوّل الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وأرضه ومقدساته".



وأضاف: أن الرسالة المهمة التي حملتها مناورة (الركن الشديد) هي التأكيد على القاسم المشترك، الذي يجمع الكل الفلسطيني، والمتمثل في مقاومة الاحتلال، وكل من لا يلتقي مع هذا الخيار يعزل نفسه.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن هناك "تحالفات تحاول الإدارة الأمريكية توطيدها، بين الكيان الصهيوني وبعض الحكومات العربية، التي تخلت عن فلسطين، وخانت الثوابت القومية والعربية والإسلامية".وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (القدس): بأن مناورة (الركن الشديد) هي رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات الحاصلة في المنطقة، التي تستهدف القضية الفلسطينية.