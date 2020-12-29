إيران: تسجيل 6108 إصابات و132 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 6108 إصابات جديدة، و132 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .



وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في إيران إلى مليون و212481 شخصا، أما الوفيات فبلغت 54946 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصلت إيران اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).