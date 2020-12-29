نتنياهو: إسرائيل ربما تكون الأولى في العالم التي تخرج من أزمة (كورونا)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل "ربما تكون الأولى في العالم، التي تخرج من أزمة (كورونا)".



وذكر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأنه التقى اليوم الإسرائيلي الـ 500 ألف، الذي تلقى لقاح (كورونا).



وفي هذا السياق، أضاف: "إسرائيل هي بطلة العالم في اللقاحات، وتتصدر العالم بفارق كبير، إذا واصلنا العمل في هذه الوتيرة، فسنصبح ربما الدولة الأولى في العالم، التي تخرج من أزمة (كورونا).



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن أكثر من 115 ألف شخص، تلقوا أمس اللقاح ضد (كورونا) مشيرة إلى أن حملة التطعيم، شملت حتى الآن قرابة 495 ألفاً من الجمهور، أي نحو 5% من سكان إسرائيل.





وتوجد إسرائيل في المرتبة الأولى عالميًا من ناحية نسبة الذين تلقوا اللقاح من إجمالي عدد السكان، فيما يأتي ذلك بعد مرور ثمانية أيام على بدء حملة التطعيم.

رام الله - دنيا الوطن