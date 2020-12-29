بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسياً وحاداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 53135 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بوصول الإصابات إلى مستوى 2382865 حالة، فيما ذكرت الوزارة بأنها رصدت 414 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 71567 متوفيا.



رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاعا قياسياً وحاداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).