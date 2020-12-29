الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)





ونشر التلفزيون الرسمي في البلاد، صورا للرئيس تبون بعد عودته من ألمانيا حيث كان يعالج من فيروس (كورونا).



وحطت الطائرة الرئاسية بمطار بوفاريك العسكري مساء الثلاثاء، وكان في استقبال تبون كبار المسؤولين في الدولة وفق ما نقل التلفزيون العمومي.



وقال تبون عقب وصوله للجزائر: "إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب"، مضيفا: " أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتنمى تبون أن تكون السنة الجديدة 2021 "مليئة بالخير وأن تكون أحسن بكثير من السنة الماضية على الشعب الجزائري."



وسافر تبون إلى ألمانيا في 28 تشرين الأول/أكتوبر للعلاج بعد إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وكان قد خاطب الجزائريين قبل أيام وطمأنهم على حالته الصحية.



















رام الله - دنيا الوطنبعد علاج استمر نحو شهرين، عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى بلاده.