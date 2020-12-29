مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين، شمال وغرب مدينة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مصنع الطنيب غرب دير شرف غرب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، فيما هاجم آخرون مركبات قرب قرية الناقورة شمالا، ما تسبب بأضرار في عدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).