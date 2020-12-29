سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، قراراً بتمديد إغلاق ثلاث بلدات في المحافظة، لمدة ثلاثة أيام، بسبب استمرار الارتفاع في إصابات فيروس (كورونا).



وقال المحافظ في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): "أهلنا الأعزاء في بلدات كفر الديك ورافات وقيرة، بناءً على تطورات الحالة الوبائية وازدياد أعداد المصابين، فقد قررنا تمديد إغلاق هذه البلدات إغلاقاً شاملاً لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق: 30/12/2020 ، وتمنع خلالها الحركة نهائياً بما في ذلك الموظفين، وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.



وأضاف: ستفتح المحال التموينية يوم غدٍ فقط من الصباح وحتى الساعة الثالثة بعد العصر، وذلك لإفساح المجال أمام المواطنين لتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويمنع خلال هذه الفترة الدخول أو الخروج من البلدات المذكورة نهائياً.



كما يستمر إغلاق المساجد في البلدات التالية: سلفيت والزاوية، رافات، كفر الديك، فرخة، قيرة، بروقين، وحارس حتى إشعار آخر. مع التاكيد على ضرورة التزام الجميع بقرارات الاغلاق المعلنة من الحكومة وباجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، تحت طائلة المسؤولية.