قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات كان في مدينة قلقيلية، بواقع 16 إصابة.



كما أعلنت المحافظة تعافي 24 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة 317 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، بلغ لهذا اليوم 25 إصابة من المخالطين.