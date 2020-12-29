لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت ​وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 2298 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات الوباء، بأن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 شباط/فبراير 175118، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1430، أما حالات الشفاء فيبلغ عددها 125473.



وقالت: إنه تم تسجيل 2281 حالة إصابة محلية و17 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية بلغ 23841.



وسجل لبنان سجل أمس الاثنين، 1594 إصابة بفيروس (كورونا)​​​ و15 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).