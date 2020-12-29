جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذل يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 118، وفق تصريح للمحافظ، نشرته عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 61 إصابة جديدة بالفيروي، مقابل 129 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 980 .





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.