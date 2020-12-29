الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة، تم زيارة ومتابعة 151 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية.



ولمست اللجان وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، التزام 140 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان منشأتين، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ تسع منشآت غير ملتزمة.