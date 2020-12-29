"الخارجية": 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف أبناء الجاليات الفلسطينية بدول العالم





وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الفلسطينية، بالولايات المتحدة، إلى 5928 اصابة.



وأعلن الفريق في تقرير صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أنه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، لتبقى عدد حالات الوفاة 106 حالات في الولايات المتحدة.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 11 إصابة، فيما سجلت 14 حالة وفاة سابقة.



وأشار فريق العمل المختص، إلى مغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال الى اسطنبول صباح اليوم للالتحاق باسرهم، ودراستهم وأعمالهم.



رام الله - دنيا الوطنأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في لويزيانا، وميتشيغن واوهايو.