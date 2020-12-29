شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: مناورة الفصائل رسالة تبرز توازن الردع مع الاحتلال رغم الفارق بالإمكانيات

قيادي فلسطيني: مناورة الفصائل رسالة تبرز توازن الردع مع الاحتلال رغم الفارق بالإمكانيات
جانب من مناورة الفصائل بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن توقيت إقامة المناورة للغرفة المشتركة، رسالة بحد ذاتها.

وأضاف خلال الموجة الإذاعية الموحدة، بأن عنوان المناورة "الركن الشديد" رسالة أخري تحتاج من جميع الأطراف قراءة مضمونها وأهدافها، مشدداً على أن وحدة الميدان، يجب أن تشكل دافعاً وممراً نحو الوحدة الداخلية.

وتابع أبو ظريفة: بأن المقاومة الخاسر الأكبر من حالة الانقسام، وغياب الوحدة، والبرنامج والشراكة، مضيفاً أن ما قدمتة المناورة من أشكال عسكرية، رسالة أخري تبرز التطور في قدرات المقاومة.

وقال: على الاحتلال، أن يقر بفشله في إظهاره للرأي العام الإسرائيلي، بأنه أضعف من قوة المقاومة بحروبة واعتداءاته علي مواقع المقاومة، وبنيتها التحتية واستهداف قادتها.

وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بأن مناورات جيش الاحتلال علي حدود غزة، قبل أيام، لإبراز قوة الردع، ومناورة الغرفة المشتركة، رسالة تبرز توازن الردع، رغم الفارق في الإمكانيات.

وأكد أن المناورة رسالة لشعبنا الحاضن للمقاومة، بأنها لن تخذله وقادرة على الدفاع عنه، والصمود في وجة الاحتلال والحصار.

وشدد على أن ما بعد المناورة، فإن الغرفة المشتركة مطالبة بالبناء علي هذا الإنجاز، والارتقاء بدورها وآلية اتخاذ القرار والشراكة والتكامل والعمل المشترك بالميدان، وصولاً لجبهة وطنية تشكل إطاراً سياسياً بيده قرار الحرب والسلم.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

&#34;الخارجية&#34;: 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف أبناء الجاليات الفلسطينية بدول العالم

"الخارجية": 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف أبناء الجاليات الفلسطينية بدول العالم

قرارٌ بعودة الصيادين للعمل في البحر بداية من فجر الأربعاء

قرارٌ بعودة الصيادين للعمل في البحر بداية من فجر الأربعاء

الأردن: تسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

&#34;الخارجية&#34;: 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف أبناء الجاليات الفلسطينية بدول العالم

"الخارجية": 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف أبناء الجاليات الفلسطينية بدول العالم

قرارٌ بعودة الصيادين للعمل في البحر بداية من فجر الأربعاء

قرارٌ بعودة الصيادين للعمل في البحر بداية من فجر الأربعاء

الأردن: تسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

منوعات

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

عربي

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

نوري المالكي يكشف السر: أنا من أعطيت سليماني خاتمه والعراق سيعاني بعده

نوري المالكي يكشف السر: أنا من أعطيت سليماني خاتمه والعراق سيعاني بعده