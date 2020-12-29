جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قوات الجيش، رصدت اليوم، مشتبهاً بهم، اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان.
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قوات الجيش، رصدت اليوم، مشتبهاً بهم، اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان.
وأضاف: بأن أحدهم تسلق السياج وعبر عدة أمتار داخل الحدود ثم عاد إلى لبنان، فيما قامت القوات بتحديد هويتهم، وأطلقت النار في الهواء.
وتابع المتحدث بأن قوات الجيش، قامت بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم حدوث مزيد من التسلل.
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