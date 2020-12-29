قرارٌ بعودة الصيادين للعمل في البحر بداية من فجر الأربعاء





وكانت الشرطة أبلغت الصيادين بأن البحر سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء، بسبب مناورة عسكرية أجرتها فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع.

رام الله - دنيا الوطنقال نقيب الصيادين، نزار عياش، إن الشرطة أبلغت النقابة بأنها قررت السماح للصيادين بالعودة لمزاولة الصيد داخل البحر ابتداءً من الساعة الثالثة فجر هذه الليلة.