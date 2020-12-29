قرارٌ بعودة الصيادين للعمل في البحر بداية من فجر الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
قال نقيب الصيادين، نزار عياش، إن الشرطة أبلغت النقابة بأنها قررت السماح للصيادين بالعودة لمزاولة الصيد داخل البحر ابتداءً من الساعة الثالثة فجر هذه الليلة.
قال نقيب الصيادين، نزار عياش، إن الشرطة أبلغت النقابة بأنها قررت السماح للصيادين بالعودة لمزاولة الصيد داخل البحر ابتداءً من الساعة الثالثة فجر هذه الليلة.
وكانت الشرطة أبلغت الصيادين بأن البحر سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء، بسبب مناورة عسكرية أجرتها فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع.
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