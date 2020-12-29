الأردن: تسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 23 حالة وفاة و1645 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 291,393 حالة، عدد الوفيات إلى 3801 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).