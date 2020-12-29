شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات المواطنين خلال زيارته للمناطق المهددة بالأغوار الشمالية

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات المواطنين خلال زيارته للمناطق المهددة بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، على احتياجات وهموم المواطنين في مناطق الأغوار الشمالية المهددة في محافظة طوباس، وتفقد مراحل سير العمل في عدة مشاريع تطويرية تنموية تمولها الوزارة دعما لصمودهم، منها مشاريع انشاء خزانات للمياه، ومشاريع تأهيل طرق داخلية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، لعدة هيئات محلية شملت كل من: المالح، وعين البيضاء، وبردلة، وكردلة، والعقبة، رافقه خلالها نائب محافظ طوباس أحمد اسعد، وعدد من المدراء العامين في الوزارة، وطاقم من المديرية.

والتقى الصالح مع رؤساء الهيئات المحلية في كل من بردلة، وكردلة، وعين البيضاء، واستمع لمطالبهم واحتياجات بلداتهم من المشاريع التطويرية التنموية، وبخاصة ضرورة تأهيل الشارع الموصل لمنطقة سهل القاعون في بردلة والتي جرى استرجاعها مؤخرا بعد غياب 47 عاما عنها بسبب الاحتلال ومستوطنيه، وإصافة ثماني غرف صفية لمدرسة عين البيضاء، والعمل على توفير سيارة لجمع ونقل النفايات للمنطقة وغيرها.

بدوره، قال الصالح: "إن هذه الزيارة الميدانية تهدف للاطلاع على احتياجات المواطنين في الأغوار ولمتابعة تنفيذ المشاريع التي تمولها الوزارة تطبيقا لخطة الحكومة الفلسطينية وتعليمات سيادة الرئيس بتوفير الدعم الكامل للأغوار وتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة للمواطنين للصمود والثبات في أراضيهم".

وأشار إلى جاهزية الوزارة لدعم تنفيذ مشروع الشارع في بردلة خدمة للمواطنين وتسهيلا على المزارعين للوصول الى اراضيهم واستغلالها، إضافة إلى تزويد مجالس الخدمات المشتركة في طوباس واريحا بآليات جديدة لجمع النفايات وستستفيد منها المنطقة بأكملها تحسينا للخدمة، ومشروعا للطاقة الشمسية سينفذ لصالح البلدات الثلاث والتجمعات المجاورة وغيرها من المشاريع خلال المرحلة المقبلة.

هذا والتقى الصالح مع مجلس ادارة شركة كهرباء طوباس وبحث معهم عددا من القضايا المتعلقة بتقديم خدمة الكهرباء وآليات تقديم الخدمات للبلدات في الاغوار الشمالية من خلال التنسيق مع الاطراف ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان الصالح قد استهل زيارته بتفقد روضة ومدرسة المالح الأساسية المختلطة وهي احدى مدارس التحدي والمهددة بالهدم من قوات الاحتلال، واستمع لاحتياجات الاهالي في المنطقة.


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