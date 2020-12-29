سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء، ببلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة أبو سود غرب البلدة، وأخطرت المواطن علي سليم موسى بوقف البناء في منزله، بحجة عدم الترخيص.



وأشار صلاح إلى أن منزل المواطن موسى تعرض سابقا للهدم ثلاث مرات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).