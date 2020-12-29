غزة: إنقاذ حياة مصاب بفيروس (كورونا) برئة واحدة فى مستشفى الأندونيسى

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن الطاقم الطبى بقسم العناية المركزة بمستشفى الأندونيسى من إنقاذ حياة ثلاثينى مصاب بـ (كوفيد-19) وبرئة واحدة.



وفى السياق، يوضح د. مدحت أبو طبنجة، رئيس قسم العناية المركزة والتخدير خلال لقاء إعلامى اليوم، أن المريض كان قد وصل قسم الفرز بمستشفى الأندونيسى الخميس الماضى فى حالة غيبوبة كاملة، وأجريت له صورة أشعة التى أظهرت وجود التهابات شديدة جدا فى ظل وجود رئة واحدة للمريض المصاب بفيروس (كورونا).



ويضيف: "وُضع المريض على الفور على جهاز التنفس الصناعى خاصة وأن معدل الأكسجين وصل الى 70% ، وثانى أكسيد الكربون ارتفع إلى 120 وهو الذى كان سبباً فى غيبوبة المريض" .



ويستطرد أبو طبنجة: "استمر المريض على جهاز التنفس الصناعى مع تطبيق البروتوكول العلاجي لـ (كوفيد-19) وإعطائه العلاجات اللازمة، حتى بدأت تظهر عليه بوادر استجابة للعلاجات ، وارتفاع معدل الأكسجين الى 97%، ونزول معدل ثانى أكسيد الكربون الى 65%، وهذا مقبول لمريض برئة واحدة"، وفق قول الطبيب.



ويشير إلى أنه تم الآن فصل جهاز التنفس الصناعى عن المريض، واستعادة وعيه وتنفسه بشكل طبيعى.



واعتبر د.أبو طبنجة، أن هذه الحالة من الحالات النادرة التى يتم التعامل معها كمريض (كوفيد-19)، ويتم إنقاذ حياتها،خاصة وأن أى تأخير كان سيفقد حياته.



يشار إلى أن المريض كان قد فقد إحدى رئتيه جراء إصابة تعرض لها على أثر القصف للاحتلال الإسرائيلى.