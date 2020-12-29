عربي

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس (كورونا) المسبب لعدوى (كوفيد-19) والمكتشفة في بريطانيا.

وأفاد المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات سير جائحة عدوى (كوفيد-19) في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، بثبوت وجود "حالات محدودة" للإصابة بالطفرة الجديدة من فيروس (كورونا) المستجد، موضحا أنها سجلت لدى "أشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 1506 إصابات جديدة بـ (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 204369.

وتعتبر الإمارات بالتالي أول دولة عربية في الخليج تعلن رصد إصابات مؤكدة بسلالة فيروس (كورونا) الجديدة المكتشفة في بريطانيا، كما تعتبر ثالث دولة في العالم العربي بشكل عام بعد لبنان والأردن ترصد حالات مماثلة. 

وسبق أن أعلنت سلطنة عمان رصدها أربع حالات يشتبه أنها للإصابة بهذه السلالة دون صدور تأكيد لاحق.

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