غنام تزور مبنى قسم الكلى بالمجمع الطبي وتستمع لمطالب وشكاوى المرضى

كما التقت بالمرضى والمراجعين، واستمعت لمطالبهم وشكواهم حول الخدمات المقدمة لهم، ووجهت إلى بحث أفضل الحلول لتلك المطالب وهذه المشكلات.





وتمنت غنام السلامة والشفاء التام والعاجل للمرضى، مثنية على دور الطواقم الطبية العاملة في القسم وكافة والعاملين في مديرية صحة رام الله والبيرة.



وأشارت غنام إلى أنه ورغم تسليم القسم الذي أشرف على إنشائه المحافظة إلى وزارة الصحة إلا أن المحافظة مازالت تتابع بعض المشاكل التي قد تطرأ فيه مع وزارة الصحة، مؤكدة على أن التكامل بين كافة مؤسساتنا يفرز نتائج إيجابية لصالح خدمة مواطنينا.



رام الله - دنيا الوطنزارت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الثلاثاء، مبنى قسم غسيل الكلى في مجمع فلسطيني الطبي، واطلعت على سير العمل والخدمات المقدمة في القسم للمواطنين واطمأنت على صحة المرضى.