الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم، القبض على 45 مطلوباً للعدالة بمناطق مختلفة في محافظة الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في متابعة تنفيذ المذكرات القضائية، فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 45 مطلوباً للعدالة صادر بحقعم 220 مذكرة قضائية .
وأضافت الشرطة: بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين حسب الأصول.
ألقت الشرطة اليوم، القبض على 45 مطلوباً للعدالة بمناطق مختلفة في محافظة الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في متابعة تنفيذ المذكرات القضائية، فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 45 مطلوباً للعدالة صادر بحقعم 220 مذكرة قضائية .
وأضافت الشرطة: بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين حسب الأصول.
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