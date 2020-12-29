الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في متابعة تنفيذ المذكرات القضائية، فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 45 مطلوباً للعدالة صادر بحقعم 220 مذكرة قضائية .



وأضافت الشرطة: بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على 45 مطلوباً للعدالة بمناطق مختلفة في محافظة الخليل.