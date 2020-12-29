جنين: القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإخلال بالنظام العام



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وأثناء تنفيذ الشرطة لعملها في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق ومنع التجمعات قام عدد من الأشخاص بأعمال شغبٍ واحتجاجٍ على ذلك واعتدوا على القوة الأمنية بإلقاء الحجارة بإتجاهها وأضافت أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم جراء ذلك.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة والأجهزة الأمنية مساء أمس، على ثلاثة أشخاصٍ لقيامهم بالإخلال بالنظام والأمن العام في جنين.