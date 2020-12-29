طولكرم: وفاة مواطن بعد إخماد حريق نشب بمنزل مهجور



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في منزل مهجور في بلدة شويكه شمال طولكرم وعلى الفور تم التواصل مع طواقم الدفاع المدني وتحركت قوه من الشرطه والدفاع المدني للمكان وبعد إخماد الحريق عثر على جثة مواطن يبلغ من العمر (57 عاماً) محترقةً داخل المنزل المهجور.



وأضاف: أنه تم إبلاغ الطب الشرعي والنيابة العامة وتبين أن سبب الوفاة الإختناق نتيجة الحريق وتم تسليم الجثمان للدفن حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة أنها عثرت الليلة الماضية، على مواطن (57 عاماً) متوفياً، بعد إخماد حريق نشب في منزل مهجور في بلدة شويكه شمال مدينة طولكرم.