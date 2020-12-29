إرجاء رحلة نتنياهو للإمارات والبحرين بسبب الإغلاق





ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، فإن مسؤولين كبار في إسرائيل والإمارات، قالوا إن رحلة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، أُرجئت لموعد آخر، بسبب الإغلاق الصحي الثالث المفروض في إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رحلة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، تم إرجاؤها.