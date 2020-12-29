إرجاء رحلة نتنياهو للإمارات والبحرين بسبب الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رحلة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، تم إرجاؤها.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رحلة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، تم إرجاؤها.
ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، فإن مسؤولين كبار في إسرائيل والإمارات، قالوا إن رحلة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، أُرجئت لموعد آخر، بسبب الإغلاق الصحي الثالث المفروض في إسرائيل.
التعليقات