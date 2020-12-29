شركة توزيع الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في خانيونس

وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تنوه شركة توزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل خط (f11) المغذي للمحافظة غداً الأربعاء الساعة التاسعة والنصف (9:30) من داخل الأراضي المحتلة لزوم تركيب قواطع أتوماتيكية داخل حدود قطاع غزة".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، تنويهاً "مهماً" للمواطنين في محافظة خانيونس، جنوب القطاع.