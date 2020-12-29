شركة توزيع الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، تنويهاً "مهماً" للمواطنين في محافظة خانيونس، جنوب القطاع.
أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، تنويهاً "مهماً" للمواطنين في محافظة خانيونس، جنوب القطاع.
وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تنوه شركة توزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل خط (f11) المغذي للمحافظة غداً الأربعاء الساعة التاسعة والنصف (9:30) من داخل الأراضي المحتلة لزوم تركيب قواطع أتوماتيكية داخل حدود قطاع غزة".
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