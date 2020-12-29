"النضال الشعبي" تحذر من الاستسلام لواقع الانقسام وتدعو لتجديد الحوار الوطني



وأشارت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، للمساعي الخطيرة التي تدعمها أمريكا بتوافق إسرائيلي للتعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي مستقل متجاهلة وجود حكومة فلسطينية شرعية.



كما اعربت الجبهة عن شديد القلق من تجاوب ورضا حركة حماس مع التعامل المباشر معها كحكومة في غزة، متجاهلة خطورة هذا النهج على وحدة شعبنا الفلسطيني وشرعية هيئاته التمثيلية.



كما أكدت ضرورة القناعة المطلقة بعدم جدية وفاعلية النضال في ظل حالة الانقسام التي تفتت جهدنا النضالي مطالبة بإنجاز الوحدة النضالية الميدانية كشرط بتعزيز الحالة النضالية الشعبية للوصول للهبة الشعبية الشامل في وجه سياسية الضم الفاشية للأراضي الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، على ضرورة تجديد الحوار الوطني وعدم الاستسلام والتسليم بواقع الانقسام الذي تمت صناعته لأجل إفشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس.