الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في سلفيت



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية قامت بإغلاق تسعة محال تجارية وحررت 169 مخالفة صحة لغير الملتزمين، بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة محال تجارية، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في سلفيت.