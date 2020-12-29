لليوم (18) على التوالي.. الأسير الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

جبريل الزبيدي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نادي الأسير، أن الأسير جبريل الزبيدي من مخيم جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 18 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.



وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأسير الزبيدي (34 عامًا)، كان من المفترض أن يفرج عنه خلال الشهر الجاري كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد أن أنهى مدة محكومتيه البالغة عشرة شهور، إلا أنّ سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري، ومن المفترض وفقًا لعائلته أن تُعقد له يوم غد جلسة محكمة.



يُشار إلى أن الأسير الزبيدي أسير سابق قضى في سجون الاحتلال (12) عامًا بشكلٍ متواصل، وأُفرج عنه عام 2016م، وهو متزوج وأب لطفلين.



ومن الجدير ذكره أن والدة الأسير الزبيدي وشقيقه طه اُستشهدا برصاص الاحتلال خلال معركة مخيم جنين في انتفاضة الأقصى، وهو كذلك شقيق الأسير زكريا الزبيدي.



وتنظم يوم غد الأربعاء، وقفة إسنادية للأسير الزبيدي من أمام مقر الصليب الأحمر في جنين الساعة 11:00 صباحًا.