(القناة 12): أشكنازي سيعلن غداً اعتزاله الحياة السياسية "بشكل مؤقت"

أفادت (القناة 12) الإسرائيلي، بأنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية، من (أزرق أبيض)، غابي أشكنازي غدًا الأربعاء الاعتزال "بشكل مؤقت على الأقل" من الحياة السياسية.





ونقلت عن مصادر لها، بأنه لا ينوي الترشح في انتخابات (كنيست) المقبلة، ومن المتوقع أن يغادر حزب (أزرق أبيض).





وأضافت: بأن اعتزال أشكنازي المتوقع هو لبنة أخرى تسقط من جدار (أزرق أبيض)، خاصو بعد أن أعلن وزير القضاء، آفي نيسينكورن في وقت سابق اليوم أيضا أنه سيترك الحزب.