جنين: قوات الاحتلال تخطر بهدم دفيئة زراعية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم دفيئة زراعية غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال سلم المهندس الزراعي رشدي راغب الكيلاني من بلدة السيلة الحارثية، إخطارا بهدم بيت بلاستيكي مزروع بمحصول"الكوسا" على مساحة ربع دونم في منطقة الحفيرة غرب جنين، بحجة أن المنطقة أثرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن قوات الاحتلال سلمت خلال الفترة الماضية العديد من المواطنين في بلدات محافظة جنين إخطارات بهدم منازل ومنشآت، بحجة عدم الترخيص ومناطق أثرية.