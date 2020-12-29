الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الإختصاص وتنفيذاً لتعليمات الحكومة المعلنة تم إغلاق 15 محلاً تجارياً والقبض على 19 شخصاً وضبط ثلاث مركبات ودراجة نارية في قلقيلية وقراها.



وأضافت الشرطة أنها قامت بتحرير 91 مخالفة صحة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة مساء أمس، محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.