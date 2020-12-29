سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل إدارات وأقسام ومراكز شرطة المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بالقبض على 13 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 180 مذكرة قضائية وضبطت 40 مركبة ودراجة غير قانونية أتلفت منها 32 مركبة ودراجة في محافظة سلفيت.



وأوضحت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة على 13 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 180 مذكرة قضائية وضبطت وأتلفت 40 مركبة غير قانونية في سلفيت.