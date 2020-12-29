قيادي بـ (حماس): المقاومة وصلت لمرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، اليوم الثلاثاء، بأن مناورات "الركن الشديد"، تؤكد بأن فصائل المقاومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير ترسانتها العسكرية ودب الرعب في قلوب العدو الصهيوني وصناعة التوزان الاستراتيجي بأدوات الرعب وصولا إلى أدوات الردع.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن المقاومة وصلت إلى مرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ "القادرة على وضع كل الكيان الصهيوني في أي معركة قادمة تحت مرمى صواريخها".



وشدد المصري على أن المقاومة في غزة رغم الحصار وعدم توفر الإمكانيات "خاضت كل ميدان برا وبحرا وجوا ووصلت لمستوى صناعة طائرات الأبابيل التي تحلق في سماء فلسطين".