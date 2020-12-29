إسرائيل: استمرار تصاعد المنحنى الوبائي مع دخول الإغلاق الصحي يومه الثالث





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن آخر بيانات نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم، تفيد بأنه تم خلال الساعات 24 الأخيرة تسجيل قرابة 5500 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما وتبلغ نسبة النتائج الإيجابية 5.6%.



ويتلقى العلاج في مختلف المستشفيات حاليا 1025 بينهم 593 في حالة الخطر، فيما يخضع 146 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.



وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، 3256.



إلى ذلك أعلنت وزارة التعليم، انتظام الدراسة اليوم في رياض الأطفال وفي الصفوف الأوائل حتى الروابع ومؤسسات التعليم الخاص والحاضنات المسائية في التجمعات السكنية كافة بما في ذلك الحمراء.



اما الصفوف الخوامس حتى الثواني عشر فسيذهب التلاميذ الى مقاعد الدراسة في التجمعات الصفراء والخضراء فقط في حين يتعلم الطلاب عن بعد في التجمعات السكنية البرتقالية والحمراء.



رام الله - دنيا الوطنمع دخول الإغلاق الصحي يومه الثالث في إسرائيل، يستمر تصاعد المنحنى الوبائي.