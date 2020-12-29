شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: بدأنا بحصر وإحصاء خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير

"الزراعة" بغزة: بدأنا بحصر وإحصاء خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، بأن طواقمها الهندسية، بدأت بحصر وإحصاء خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير شرق مدينة غزة.   

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن طواقم الإدارة العامة للصناعة، قامت بإجراء حصر لكافة الخسائر التى لحقت بالمنشآت الصناعية والمصانع المتضررة من القصف.  

وشددت الوزارة على أن عملية الحصر شملت مصنع نايلون، ومصنع للبرابيش البلاستيكية، ومصنع وشركة اليازجي للمشروبات الغازية.

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