الخليل: القبض على شخص أساء للطوائف المسيحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت شرطة محافظة الخليل اليوم على شاب، بتهمة إهانة الشعور الديني للطوائف المسيحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة قبضت على شاب، وذلك بعد نشره فيديو يظهر فيه الإساءة وإهانة الشعور الديني لدى الطوائف المسيحية.



وأضافت: أن وحدة الجرائم الالكترونية وإدارة المباحث في شرطة الخليل، باشرتا إجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من التعرف على صاحب الفيديوهات والقبض عليه وبحوزته الهاتف والفيديوهات.



وأكدت، أنه تم التحفظ على الشاب لحين إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا.ً