شؤون فلسطينية

"الشؤون المدنية" تعلن عودة العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر الكرامة

"الشؤون المدنية" تعلن عودة العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر الكرامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه تم الترتيب واستصدار الموافقات لعودة عددٍ من أبناء شعبنا في القطاع، ممن كانوا عالقين في الأردن، ودول عربية وأجنبية، بسبب جائحة (كورونا).

وقال عماد قراقرة، مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام، في الهيئة، في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن 41 مواطنا بينهم أطفال وكبار في السن، تم تأمين دخولهم عبر جسر الكرامة مساء أمس، وتوفير وسائل النقل الخاصة وإيصالهم للمحافظات الجنوبية.

وأشار إلى أن معظمهم كانوا عالقين منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب جائحة (كورونا)، وما تبعها من إغلاق للمعابر والمطارات.

وأضاف قراقرة الهيئة: أن عملية الترتيب والتنسيق من أجل عودة باقي العالقين في الخارج إلى منازلهم ومدنهم في غزة، ستستمر حتى إنهاء هذا الملف.

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