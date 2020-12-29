شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والاسلامية، إلى التصدي لاعتداءات المستعمرين الذين يكثفون من اعتداءاتهم على أبناء شعبنا في معظم الأماكن، بحماية ودعم من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكدت القوى الوطنية والاسلامية عقب اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، توسيع رقعة المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية.

وأشارت إلى مجموعة من الفعاليات التي ستنظمها بمناسبة ذكرى الانطلاقة بدءاً من يوم الخميس من أمام ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات الساعة الثالثة عصرا، واحياء المناسبة بفعاليات مركزية على كل مناطق التماس والاستعمار الاستيطاني وتحديدا الفعالية المركزية يوم الجمعة 1-1-2021 في كفر قدوم بالتزامن مع العديد من الفعاليات في دير جرير، وكفر مالك، وبيت دجن والعديد من المواقع الاخرى في تاكيد على المضي قدما باستمرار فعالياتنا ومقاومتنا.

وتوجهت الى شعبنا في الوطن والشتات بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي جسدت حقوق وثوابت شعبنا ومقاومته من اجل الحرية والاستقلال والتأكيد على اعتبارها محطة هامة لتجديد العهد لشهداء واسرى وجرحى شعبنا بالمضي قدما بالتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة حتى نيل حقوقنا كاملة غير منقوصة.

وشددت القوى على رفض الموقف الأميركي الذي يحاول شرعنة الاستعمار الاستيطاني والقرار الأخير بالتعامل مع بضائع المستعمرات وعدم وسمها باعتبار انها تابعة للاحتلال وتسويقها، ما يتطلب تفعيل التحركات السياسية على كل الاصعدة من اجل تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية الاستعمار الاستيطاني في كل الاراضي المحتلة بما فيها القدس وتسريع آليات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.

ودعت إلى تسليط الضوء على معاناة اسرانا في زنازين الاحتلال في ظل معاناة الاهمال الطبي المتعمد والعزل وما يجري من اقتحامات واعتقالات يومية وفرض سياسة العقاب الجماعي بهدم البيوت والاعتقال الاداري واهمال الاحتلال في ظل تفشي وباء الكورونا واصابة العديد من معتقلينا، والضغط لاطلاق سراح الاسرى النساء والاطفال وكبار السن والمرضى بشكل فوري ورفض ابقائهم ورقة ابتزاز وضغط.

أخبار ذات صلة

&#34;الزراعة&#34; بغزة تعلن السماح لاستيراد كميات إضافية من تقاوي البطاطس

"الزراعة" بغزة تعلن السماح لاستيراد كميات إضافية من تقاوي البطاطس

&#34;الزراعة&#34; بغزة: بدأنا بحصر وإحصاء خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير

"الزراعة" بغزة: بدأنا بحصر وإحصاء خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير

الخليل: القبض على شخص أساء للطوائف المسيحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الخليل: القبض على شخص أساء للطوائف المسيحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

&#34;الشؤون المدنية&#34; تعلن عودة العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر الكرامة

"الشؤون المدنية" تعلن عودة العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر الكرامة

&#34;الثقافة&#34; تنعى المخرج السوري حاتم علي

"الثقافة" تنعى المخرج السوري حاتم علي

مجدلاني: القضية الأبرز والتحدي الأكبر كيفية إنهاء الانقسام والذهاب إلى الانتخابات

مجدلاني: القضية الأبرز والتحدي الأكبر كيفية إنهاء الانقسام والذهاب إلى الانتخابات

(حماس) تنعى المخرج العربي السوري حاتم علي

(حماس) تنعى المخرج العربي السوري حاتم علي

(يونسكو) تصادق على تمويل سبعة مشاريع لصالح دولة فلسطين

(يونسكو) تصادق على تمويل سبعة مشاريع لصالح دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الزراعة&#34; بغزة: بدأنا بحصر وإحصاء خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير

"الزراعة" بغزة: بدأنا بحصر وإحصاء خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين

مجدلاني: القضية الأبرز والتحدي الأكبر كيفية إنهاء الانقسام والذهاب إلى الانتخابات

مجدلاني: القضية الأبرز والتحدي الأكبر كيفية إنهاء الانقسام والذهاب إلى الانتخابات

(حماس) تنعى المخرج العربي السوري حاتم علي

(حماس) تنعى المخرج العربي السوري حاتم علي

أبوهولي يطالب الدول المانحة بتمويل إضافي لـ (أونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها

أبوهولي يطالب الدول المانحة بتمويل إضافي لـ (أونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها

مجدلاني يُصدر تعميماً بتشديد الإجراءات داخل المؤسسات الإيوائية لكبار السن

مجدلاني يُصدر تعميماً بتشديد الإجراءات داخل المؤسسات الإيوائية لكبار السن

وفاة مواطن جراء حريق منزل شمال طولكرم

وفاة مواطن جراء حريق منزل شمال طولكرم

الزعنون: واجبنا يحتم علينا الحفاظ على منظمة التحرير وفتح الباب للشباب لاستكمال المسيرة

الزعنون: واجبنا يحتم علينا الحفاظ على منظمة التحرير وفتح الباب للشباب لاستكمال المسيرة

منوعات

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

عربي

مسؤول ملف (كورونا) بالأردن: لا يستطيع المواطن اختيار اللقاح الذي يريد تلقيه

مسؤول ملف (كورونا) بالأردن: لا يستطيع المواطن اختيار اللقاح الذي يريد تلقيه

باكستان تدعم الكويت في حربها ضد (كورونا)

باكستان تدعم الكويت في حربها ضد (كورونا)

دبي تعتزم تطعيم 70% من السكان بلقاح (فايزر- بيونتيك) خلال 2021

دبي تعتزم تطعيم 70% من السكان بلقاح (فايزر- بيونتيك) خلال 2021

نجل الفريق المصري &#34;سامي عنان&#34; يوضح حقيقة ظهور والده في كلمة متلفزة

نجل الفريق المصري "سامي عنان" يوضح حقيقة ظهور والده في كلمة متلفزة