مجدلاني: القضية الأبرز والتحدي الأكبر كيفية إنهاء الانقسام والذهاب إلى الانتخابات

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل، في بمكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، وبحث اللقاء اخر المستجدات السياسية .



وهنأ مجدلاني السفير طايل بمناسبة تولي مهامه سفيرا لمصر في فلسطين، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين ومصر التي كانت ومازالت تلعب دورا محوريا في المنطقة وخصوصا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق والتشاور الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية.



واطلع مجدلاني السفير طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وكذلك على الساحة الدولية وخصوصا بعد فوز بايدن بالانتخابات الامريكية، قائلا: إن القضية الأبرز والتحدي الأكبر كيفية إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذهاب إلى الانتخابات العامة، التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني لإعادة الحياة الديمقراطية.



وأشار إلى أن تحصين البيت الداخلي الفلسطيني وتطوير أدوات الكفاح والنضال في مواجهة الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية، هي متطلبات المرحلة الجديدة .



وشدد مجدلاني على دور مصر في ملف المصالحة الوطنية، مثمنا كافة الجهود التي تبذلها في هذا الملف وتذليل العقبات التي تقف في طريق إتمام المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية عبر اجراء الانتخابات لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.



ومن جانبه أكد السفير طايل، على موقف بلاده الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وعلى دعم مصر للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وأنها تضع كل الامكانيات من أجل تحقيق ذلك باعتباره مصلحة وطنية مشتركة لمصر وفلسطين .



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة.