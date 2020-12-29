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نوري المالكي يكشف السر: أنا من أعطيت سليماني خاتمه والعراق سيعاني بعده

نوري المالكي يكشف السر: أنا من أعطيت سليماني خاتمه والعراق سيعاني بعده
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، مساء أمس الاثنين، "كيف تيقن من خبر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الفريق قاسم سليماني، وسر الخاتم الذي كان في كف القائد الإيراني.

وأوضح المالكي في الفيلم الوثائقي "الرحلة الأخيرة"، الذي بث على قناة (العهد) العراقية، أنه "أثناء صلاة الصبح عادة يتصفح الرسائل على هاتفه المحمول"، مؤكدا أنه "رأى رسالة بها صورة عن اغتيال قاسم سليماني". وشدد "أقولها بصراحة إن الوضع في العراق سيعاني من اغتياله".

وكشف نوري المالكي، سرا عن خاتم قاسم سليماني، مؤكدا أنه هو "من أعطاه ذلك الخاتم"، وأضاف: "كان حضور الحاج قاسم ضرورة لأنه عاش مع العديد من التحديات والصراعات ولديه الكثير من الخبرة ولديه قراءة غير عادية للأحداث قبل حدوثها. ولهذا تم استهدافه عمدا من قبل الأمريكيين من أجل كسر ظهر المقاومة".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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