مسؤول ملف (كورونا) بالأردن: لا يستطيع المواطن اختيار اللقاح الذي يريد تلقيه

(عمون) الأردنية.



وتابع: "النافذة التي أطلقتها الوزارة أخيراً، ليست محددة بنوع واحد، ولا يستطيع المواطن اختيار اللقاح الذي يريد أن يتلقاه"، مشيراً إلى أن "أي لقاح سيتم الموافقة عليه في الأردن، سيكون فعالاً وآمناً".



وطالب مسؤول ملف (كورونا) في الأردن كافة المواطنين والمقيمين بالتسجيل لتلقي اللقاح، لافتاً إلى أن جرعات من لقاح (كورونا) ستصل إلى الأردن في منتصف كانون الثاني/ يناير، أو بداية شباط/ فبراير.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور وائل هياجنة، أمين عام وزارة الصحة، مسؤول ملف (كورونا) في الأردن: إن المواطن لا يستطيع اختيار اللقاح الذي يريد أن يتلقاه.وأوضح المسؤول الأردني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، "لقاحات (كورونا) التي يقوم المواطن بالتسجيل لها ليست محددة بنوع واحد، بل يقوم المواطن بالتسجيل لتلقي لقاح (كورونا)، ويتلقى أحد اللقاحات المجازة أو التي سيتم إجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة"، بحسب وكالة