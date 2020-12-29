شؤون فلسطينية

(يونسكو) تصادق على تمويل سبعة مشاريع لصالح دولة فلسطين

(يونسكو) تصادق على تمويل سبعة مشاريع لصالح دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
صادقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) على تمويل سبعة مشاريع لصالح دولة فلسطين للعام 2021، ضمن مشاريع برامج المساهمة التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء.

وأوضحت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن بعض هذه المشاريع سيتم تنفيذها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية والوزارات ذات العلاقة، بالإضافة لعدد من المشاريع الموجهة نحو مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع سيتم تنفيذه لصالح اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومشروع لصالح الأندية الفلسطينية المنتسبة (ليونسكو)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال أمين عام اللجنة الوطنية دوّاس دوّاس إن العمل تحت مظلة (يونسكو)، يوفر فرصة ثمينة لدولة فلسطين لكي تتقدم بالبرامج والمشروعات التي تتواءم مع أولويات وتوجهات المنظمة والأولويات الوطنية، وإن الحصول على تمويل 7 مشاريع من وهو الحد الأعلى الذي يمكن أن تموله المنظمة للدول الأعضاء، إنما يدل على مستوى العمل المهني والشراكة والتنسيق لإعداد ملفات البرامج والمشروعات التي تمت من خلال طواقم اللجنة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الشريكة وذات الصلة، سواء الحكومية أو الأهلية.

وتستهدف المشاريع قطاعات التربية الإعلامية وسلامة الصحفيين، والتدريب المهني، والنوع الاجتماعي وقضايا الثقافة والمرأة، والبيئة، وتكنولوجيا الاتصالات ورقمنة الإجراءات والأرشفة الالكترونية.

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