أول دولة تبدأ تطعيم سكانها بلقاح (سبوتنيك -V) بعد روسيا



ونقل البيان عن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قوله: "اليوم تصبح جمهورية بيلاروس أول دولة بعد روسيا، يتم فيها التطعيم ضد فيروس (كورونا) بلقاح (سبوتنيك-V) الخطوة القادمة ستكون التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركاء من بيلاروس، لتنظيم إنتاج اللقاح في بيلاروس".



وبدأت أول اختبارات سريرية على لقاح (سبوتنيك-V) خارج روسيا الاتحادية في بيلاروس يوم الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وحصل اللقاح على شهادة التسجيل في الجمهورية البيلاروسية يوم 21 من نفس الشهر.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن وصول أول شحنة من لقاح (سبوتنيك-V) الروسي المضاد لفيروس (كورونا) إلى دولة بيلاروس.وجاء في بيان الصندوق الروسي، اليوم الثلاثاء: "ستعلن وزارة الصحة في بيلاروس، ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروس ضد فيروس (كورونا) بلقاح (سبوتنيك- V)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن "بيلاروس أصبحت أول دولة يتم فيها تسجيل لقاح (سبوتنيك-V) بعد روسيا".