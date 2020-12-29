شؤون فلسطينية

مجدلاني يُصدر تعميماً بتشديد الإجراءات داخل المؤسسات الإيوائية لكبار السن

مجدلاني يُصدر تعميماً بتشديد الإجراءات داخل المؤسسات الإيوائية لكبار السن
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، تعميماً خاصاً بتشديد الاجراءات الوقاية والسلامة في المؤسسات الإيوائية لرعاية كبار السن، لحماية النزلاء، والطواقم العاملة، نظراً للانتشار الواسع للإصابات بفيروس (كورونا)، وذلك لضمان سلامتهم.

وشدد مجدلاني على على أهمية الالتزام بالإجراءات وخصوصاً منع الزيارات بشكل نهائي داخل مؤسسات رعاية كبار السن، وتشديد التزام بإجراءات الوقاية والسلامة وخصوصا التعقيم المستمر والكامل لكافة مرافق هذه المؤسسات، وتهوية الغرف باستمرار ولبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي بين النزلاء، وكذلك أن يتم ضبط عملية التواصل ما بين الطواقم العاملة وكبار السن وفق اجراءات السلامة، مع التزام قسم التمريض في هذه المؤسسات بمتابعة مكثفة لأوضاع النزلاء وحالتهم الصحية.

كما وجه وزير التنمية الاجتماعية، تحياته وتقديره لكافة للعاملين في المراكز الإيوائية، كونهم يمثلون خط الدفاع الأول في عملية حماية ورعاية كبار السن، وخصوصاً جهودهم التي يبذلونها في هذه الظروف الطارئة والاستثنائية، والتي تتطلب منهم مزيداً من التفاني خدمة لهذه الفئة الغالية على الجميع.

من جهة أخرى، دعا مجدلاني العاملين إلى المزيد من التقييد والالتزام بالإجراءات، خلال عملهم مع النزلاء، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة.

وأكد على استمرار إغلاق النوادي النهارية الخاصة بكبار السن،
وأصدر تعلمياته لدائرة كبار السن بالوزارة وبالتعاون مع مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان (من خلال مرشدي كبار السن) لمتابعة أوضاع المؤسسات الايوائية لرعاية كبار السن وتوفير احتياجاتها.

واشار الوزير إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، تتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن ومع مديريات الصحة في كافة المحافظات لعمل الفحوصات الدورية للنزلاء والطواقم العاملة، وطلب المساعدة الطبية في حال وجود إصابات بالفيروس لتوفير الرعاية الطبية وتطبيق إجراءات العزل وفق بروتوكلات وزارة الصحة، وأضاف أن مديريات التنمية الاجتماعية تقوم بعملية التدقيق والمتابعة والاشراف على سلامة الإجراءات داخل المؤسسات الإيوائية بالتعاون مع المحافظة (لجنة السلامة العامة)، ومع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، واتحاد الجمعيات الخيرية، والدفاع المدني.

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