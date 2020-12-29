شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 84.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية على النحو التالي: "طولكرم 3، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، رام الله 2، نابلس 2، جنين 1، الخليل 1، بيت لحم 1"، قطاع غزة 6. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1149 إصابة، سجلت على النحو التالي: طوباس (23)، طولكرم (82)، ضواحي القدس (33)، قلقيلية (25)، سلفيت (21)، رام الله (161)، نابلس (82)، جنين (65)، الخليل (61)، بيت لحم (43)، أريحا (11)، قطاع غزة (542). 

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (12)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (248)، قلقيلية (24)، سلفيت (41)، رام الله (229)، نابلس (366)، جنين (129)، الخليل (173)، بيت لحم (72)، أريحا (15)، قطاع غزة (795). 

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضاً 30 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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