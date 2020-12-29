وفاة مواطن جراء حريق منزل شمال طولكرم

توفي مواطن، الليلة الماضية، جراء حريق اندلع في منزل مهجور شمال مدينة طولكرم.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنه تم العثور على جثة مواطن يبلغ من العمر (57 عاماً) محترقة داخل منزل مهجور في بلدة شويكة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ الطب الشرعي والنيابة العامة، وتبين أن سبب الوفاة الاختناق نتيجة الحريق، وتم تسليم جثمانه للدفن، حسب الأصول.









رام الله - دنيا الوطن