كيف تناول إعلام الاحتلال الإسرائيلي المناورة المشتركة لفصائل المقاومة؟

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رام الله - دنيا الوطن

تابعت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، باهتمام شديد، المناورة المشتركة، التي أقامتها فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء في مدينة غزة.



رصدت "دنيا الوطن"، ما تناوله إعلام الاحتلال الإسرائيلي، حول المناورة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وخرجت بالتقرير التالي..



المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، أليؤور ليفي، قال: "(حدشوت)، قالت: "الفصائل بغزة بدأت مناوراتها المشتركة برشقة صاروخية تجاه البحر، وتشغيل طوافات مسيرة".



وأضاف: "المناورة العسكرية المشتركة بغزة، تشمل عرضاً بحرياً، يحاكي اقتحام بحري لقوات الكومندو البحرية التابعة لحماس، وإطلاق صواريخ تجاه البحر، وطائرات مسيرة بدون طيار".



موقع (مفزاك درومي)، قال: "حماس تطلق رشقة صاروخية تجاه البحر، في إطار المناورات الأركانية المشتركة للفصائل بغزة".



أما المراسل العسكري للقناة 12، قال: حماس بدأت بمناورة عسكرية، وافتتحتها بإطلاق صواريخ تجاه البحر، ورغم جهود الجيش الإسرائيلي، وهجماته الجوية (حماس) تواصل جمع القوة العسكرية، وتحسين قدراتها الحربية والقتالية".